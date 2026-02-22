LPI-G: Brand im alten Bahnhof Meuselwitz
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Am Abend des 22.02.2026, um 22:15 Uhr kam es zu einem Brand im Dachgeschoss des alten Bahnhofs in Meuselwitz, August-Bebel-Straße. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Das Feuer konnte gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die genauen Umstände des Brandes sind noch ungeklärt.
