LPI-G: Betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Am Freitag den 20.02.2026, um 18:40 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw in Meuselwitz, Niemöllerstraße einer Kontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.
