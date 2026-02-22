Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haft statt Handel

Greiz (ots)

Greiz. Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 27-Jähriger im Stadtgebiet Greiz mit Betäubungsmitteln handeln soll. Im Rahmen sich anschließender Durchsuchungsmaßnahmen bei diesem bestätigte sich der Verdacht, sodass verschiedene Betäubungsmittel, Drogenutensilien, sowie eine Menge Bargeld aufgefunden werden konnten. Da zudem bekannt wurde, dass der Beschuldigte die Betäubungsmittel in der Vergangenheit auch an Minderjährige verkaufte und somit ein Verbrechenstatbestand vorlag, wurde der 27-Jährige vorläufig festgenommen. In der anschließenden Haftrichtervorführung wurde die vorläufige Festnahme bestätigt und der Beschuldigte in Haft genommen. <MS>

