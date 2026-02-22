PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haft statt Handel

Greiz (ots)

Greiz. Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass ein 27-Jähriger im Stadtgebiet Greiz mit Betäubungsmitteln handeln soll. Im Rahmen sich anschließender Durchsuchungsmaßnahmen bei diesem bestätigte sich der Verdacht, sodass verschiedene Betäubungsmittel, Drogenutensilien, sowie eine Menge Bargeld aufgefunden werden konnten. Da zudem bekannt wurde, dass der Beschuldigte die Betäubungsmittel in der Vergangenheit auch an Minderjährige verkaufte und somit ein Verbrechenstatbestand vorlag, wurde der 27-Jährige vorläufig festgenommen. In der anschließenden Haftrichtervorführung wurde die vorläufige Festnahme bestätigt und der Beschuldigte in Haft genommen. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 10:03

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht mit weiteren Straftaten

    Greiz (ots) - Greiz. Am Freitag den 20.02.2026 ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf der Untergrochlitzer Straße in Greiz ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Traktors mit Anhänger einen entgegenkommenden PKW streifte, diesen beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Durch den geschädigten PKW Fahrer konnte der Unfallverursacher jedoch kurze Zeit später auf den Unfall aufmerksam ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:56

    LPI-G: 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

    Greiz (ots) - Weida. Am Freitag den 20.02 2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 22:00 Uhr ein Mikro Car in der Pfarrstraße in Weida feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich schnell, dass der 17-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte im weiteren ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:52

    LPI-G: Kennzeichendiebstahl in Zeulenroda

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 20.02. auf den 21.02.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter die vordere, sowie die hintere Kennzeichentafel eines PKW in Zeulenroda-Triebes, Leitlitz. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Grundstück des Eigentümers geparkt, was die Täter jedoch nicht davon abhielt, dieses widerrechtlich zu betreten und neben den entwendeten Kennzeichen auch noch eine Fensterscheibe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren