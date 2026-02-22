Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag den 20.02 2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 22:00 Uhr ein Mikro Car in der Pfarrstraße in Weida feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich schnell, dass der 17-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte im weiteren Verlauf festgestellt werden, dass dieser die Fahrt zudem alkoholisiert antrat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und weiterführende Maßnahmen durchgeführt. Gegen den 17-Jährigen wurden sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Zuge der Maßnahmen in Weida erschien ein weiterer 17-Jähriger, welcher sich als der Eigentümer des Mikro Cars zu erkennen gab. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde auch gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell