PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LPI-G: (G) gef. KV - die Polizei bittet um Mithilfe (0045544/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum 22.02.2026 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Gera zu mehreren strafrechtlich relevanten Handlungen. Zwei männliche Geschädigte wurden durch einen oder meherere akutell noch unbekannte Täter verletzt. Ein Geschädigter ist schwer verletzt. Die beiden Geschädigten werden medizinisch versorgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (LS)

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 07:58

    LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis gefahren (0044048/2026)

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zu Freitag (20.02.2026) gegen 00:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Fröbelstraße einen Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:57

    LPI-G: (ABG) Alkoholisierter Pkw-Fahrer gestoppt (0043495/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am Donnerstag (19.02.2026) gegen 11:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Mann, der auf einem Parkplatz in seinem Fahrzeug Alkohol konsumierte und anschließend mit dem Pkw davonfuhr. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde der 71-jährige Fahrzeugführer wenig später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes festgestellt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren