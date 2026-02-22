Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LPI-G: (G) gef. KV - die Polizei bittet um Mithilfe (0045544/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum 22.02.2026 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Gera zu mehreren strafrechtlich relevanten Handlungen. Zwei männliche Geschädigte wurden durch einen oder meherere akutell noch unbekannte Täter verletzt. Ein Geschädigter ist schwer verletzt. Die beiden Geschädigten werden medizinisch versorgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (LS)

