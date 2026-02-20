PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Alkoholisierter Pkw-Fahrer gestoppt (0043495/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Donnerstag (19.02.2026) gegen 11:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Mann, der auf einem Parkplatz in seinem Fahrzeug Alkohol konsumierte und anschließend mit dem Pkw davonfuhr. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde der 71-jährige Fahrzeugführer wenig später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes festgestellt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

