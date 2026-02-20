Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrug - die Polizei bittet um Mithilfe (0165092/2025)

Gera (ots)

Gera. Am 26.06.2025 kam es gegen 12:30 Uhr in der Lortzingstraße in Gera zu einem sogenannten Schockanrufbetrug. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt eine 83-jährige Geschädigte einen Anruf von bislang unbekannten Tätern, die vorgaben, eine nahe Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe wurde eine hohe Geldsumme gefordert. Gegen 14:30 Uhr übergab die Geschädigte im Bereich Lortzingstraße und Vollersdorfer Straße Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Bereichs an eine bislang unbekannte weibliche Person. Die Täterin entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Vollersdorfer Straße. Ein Fahrzeug konnte nicht festgestellt werden. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die vermeintliche Täterin nicht aufgegriffen werden.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - weiblich - ca. 40 Jahre alt - vermutlich deutsch - dunkle, kurze Haare - schlanke Gestalt - helle Bluse - Pullover über dem Arm getragen

Im Rahmen der Ermittlungen konnten zudem nun Bilder der Geldabholerin bekanntgemacht werden. Die Kriminalpolizei Gera bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Lortzingstraße und Vollersdorfer Straße gemacht haben, oder die Frau auf den Bildern erkennen, sich unter der Telefonnummer 0365 / 82341465 zu melden. (SR)

