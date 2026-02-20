LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis gefahren (0044048/2026)
Gera (ots)
Gera. In der Nacht zu Freitag (20.02.2026) gegen 00:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Fröbelstraße einen Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
