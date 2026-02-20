Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Waren im Supermarkt beschädigt (0043904/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Donnerstag (19.02.2026) gegen 18:20 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Kauerndorfer Allee zu einer Sachbeschädigung. Nach ersten Erkenntnissen entnahm ein 27-jähriger Mann kistenweise Waren aus den Regalen und warf diese auf den Boden, wodurch zahlreiche Artikel beschädigt und unbrauchbar wurden. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden und befand sich nach bisherigen Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand. Folglich wurde er zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. (SR)

