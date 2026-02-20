LPI-G: (ABG) Graffiti an Hausfassade angebracht (0043993/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Unbekannte Täter brachten an einem Gebäude in der Topfgasse Sprühfarbe einen Schriftzug in einer Größe von etwa 20 Quadratmeter auf. Der Tatzeitraum ist derzeit unbekannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell