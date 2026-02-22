Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichendiebstahl in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 20.02. auf den 21.02.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter die vordere, sowie die hintere Kennzeichentafel eines PKW in Zeulenroda-Triebes, Leitlitz. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Grundstück des Eigentümers geparkt, was die Täter jedoch nicht davon abhielt, dieses widerrechtlich zu betreten und neben den entwendeten Kennzeichen auch noch eine Fensterscheibe des Wohnhauses einzuschlagen. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da bisweilen keine Hinweise auf den Beschuldigten vorliegen, bittet die Polizeinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter angabe der Bezugsnummer 0045268/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

