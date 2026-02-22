Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht mit weiteren Straftaten

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 20.02.2026 ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf der Untergrochlitzer Straße in Greiz ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Traktors mit Anhänger einen entgegenkommenden PKW streifte, diesen beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Durch den geschädigten PKW Fahrer konnte der Unfallverursacher jedoch kurze Zeit später auf den Unfall aufmerksam gemacht und gestoppt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 73 Jährige Traktorfahrer an seinem Anhänger missbräuchlich ein Kennzeichen anbrachte, welches nicht auf diesen zugelassen war, sondern auf einen bereits seit knapp vier Jahren außer Betrieb gesetzten Traktor ausgegeben war. Demnach bestand auch kein Versicherungsschutz für den Anhänger. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, dem Kennzeichenmissbrauch, sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell