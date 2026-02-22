PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht mit weiteren Straftaten

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 20.02.2026 ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf der Untergrochlitzer Straße in Greiz ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Traktors mit Anhänger einen entgegenkommenden PKW streifte, diesen beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Durch den geschädigten PKW Fahrer konnte der Unfallverursacher jedoch kurze Zeit später auf den Unfall aufmerksam gemacht und gestoppt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 73 Jährige Traktorfahrer an seinem Anhänger missbräuchlich ein Kennzeichen anbrachte, welches nicht auf diesen zugelassen war, sondern auf einen bereits seit knapp vier Jahren außer Betrieb gesetzten Traktor ausgegeben war. Demnach bestand auch kein Versicherungsschutz für den Anhänger. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, dem Kennzeichenmissbrauch, sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 09:56

    LPI-G: 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

    Greiz (ots) - Weida. Am Freitag den 20.02 2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 22:00 Uhr ein Mikro Car in der Pfarrstraße in Weida feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich schnell, dass der 17-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte im weiteren ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:52

    LPI-G: Kennzeichendiebstahl in Zeulenroda

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 20.02. auf den 21.02.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter die vordere, sowie die hintere Kennzeichentafel eines PKW in Zeulenroda-Triebes, Leitlitz. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Grundstück des Eigentümers geparkt, was die Täter jedoch nicht davon abhielt, dieses widerrechtlich zu betreten und neben den entwendeten Kennzeichen auch noch eine Fensterscheibe des ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:01

    LPI-G: LPI-G: (G) gef. KV - die Polizei bittet um Mithilfe (0045544/2026)

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum 22.02.2026 kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Gera zu mehreren strafrechtlich relevanten Handlungen. Zwei männliche Geschädigte wurden durch einen oder meherere akutell noch unbekannte Täter verletzt. Ein Geschädigter ist schwer verletzt. Die beiden Geschädigten werden medizinisch versorgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren