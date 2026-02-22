LPI-G: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Altenburg unterwegs
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 21.02.2026, um 09:12 Uhr wird in Altenburg, Puschkinstraße ein Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
