Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autofahrerin fährt gegen Straßenlaterne

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 21.02.2026, um 18:40 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in Altenburg, Kauerndorfer Allee. Die Fahrerin kommt aus ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Laternenmast. Dieser knickt in der Folge um und fällt auf das Auto der Unfallverursacherin. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kommen zum Einsatz. Die Fahrerin und ihr Beifahrer werden leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls fiel ab Höhe Kaufland Nord bis zur Zeitzer Straße die Straßenbeleuchtung aus.

