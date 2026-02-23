Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Gera (ots)

Gera. In der Nürnberger Straße kam es am 20.02.2026 gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer erfasste in einer Linkskurve auf Höhe eines Einkaufsmarktes einen 79-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn querte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und in das Klinikum Gera gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei Gera zum Unfallhergang dauern an. (DL)

