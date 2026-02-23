PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Gera (ots)

Gera. In der Nürnberger Straße kam es am 20.02.2026 gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer erfasste in einer Linkskurve auf Höhe eines Einkaufsmarktes einen 79-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn querte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und in das Klinikum Gera gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei Gera zum Unfallhergang dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 22.02.2026 – 13:38

    LPI-G: (G) Ergänzugnsmeldung zur gefährlichen Körperverletzung in Gera (0045544/2026)

    Gera (ots) - In der Nacht zum 22.02.2026 kam es im Innenstadtbereich von Gera zu gefährlichen Körperverletzungshandlungen, bei der zwei männliche Personen im Alter von 29 bzw. 39 Jahren schwer verletzt wurden. Beide mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Zur Ermittlung des Tatortes und Auffinden des Tatmittels kamen Kräfte der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:30

    LPI-G: Brand im alten Bahnhof Meuselwitz

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am Abend des 22.02.2026, um 22:15 Uhr kam es zu einem Brand im Dachgeschoss des alten Bahnhofs in Meuselwitz, August-Bebel-Straße. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Das Feuer konnte gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die genauen Umstände des Brandes sind noch ungeklärt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:30

    LPI-G: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Altenburg unterwegs

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 21.02.2026, um 09:12 Uhr wird in Altenburg, Puschkinstraße ein Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

    mehr
