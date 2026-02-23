PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Tödlicher Parkplatzunfall

Gera (ots)

Gera. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Dornaer Straße kam es gegen 14:20 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr eine 88-jährige Autofahrerin rückwärts aus ihrer Parklücke und überrollte zwei Fußgänger. Einer der beiden Passanten wurde dabei getötet. Der Zweite wurde lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfallort abgesperrt und arbeitet mit einem Gutachter an der Unfallaufnahme. Weitere Details sind noch nicht bekannt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

