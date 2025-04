Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen erloschen

Rheinzabern (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 60-jähriger Autofahrer in der Jockgrimer Straße einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle, ergaben sich Hinweise auf technische Veränderungen mittels angebrachter Distanzscheiben. Eine erforderliche Abnahme und Eintragung in den Fahrzeugpapieren konnte der Fahrer nicht vorlegen. In der Folge war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Autofahrer muss im Nachgang die Betriebserlaubnis für das Auto wieder neu erlangen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich technische Veränderungen im gesetzlichen Rahmen bewegen müssen und erforderliche Abnahmen und Vorführungen zwingend einzuhalten sind.

