Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldbörse gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - In Gegenverkehr gefahren

Buchholz (ots)

Geldbörse gestohlen

Eine 84-jährige Frau ist am Dienstag, 03.03.2026, von Dieben bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit zwischen 13:45 und 14:00 Uhr im Aldi-Markt am Sprötzer Weg unterwegs. Den Tätern gelang es, unbemerkt den Reißverschluss der Handtasche zu öffnen und das Portemonnaie zu entnehmen. Erst an der Kasse stellte die 84-Jährige den Diebstahl fest. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und Kreditkarten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Hittfeld - In Gegenverkehr gefahren

Auf der Bahnhofstraße kam es am Dienstag, 03.03.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Bahnhofstraße in Richtung Hittfelder Landstraße. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und prallte mit dem entgegenkommenden VW eines 69-Jährigen zusammen.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 20.000 Euro.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

