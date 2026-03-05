PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 90-Jährige bestohlen ++ Winsen - Zwangseinweisung nach Körperverletzung ++ Winsen - Tageswohnungseinbruch

Buchholz (ots)

90-Jährige bestohlen

Eine 90-jährige Frau ist gestern, 4.3.2026, von Unbekannten bestohlen worden. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr war die Frau im Innenstadtbereich unterwegs. Die Täter entwendeten die Geldbörse, die die Frau in einem am Arm getragenen Beutel mit sich führte. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Frau hatte das Geld kurz zuvor bei ihrer Bankfiliale in der Poststraße abgehoben. Möglicherweise ist sie dabei schon von den Tätern beobachtet worden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Winsen - Zwangseinweisung nach Körperverletzung

Ein 40-jähriger Mann ist gestern, 4.3.2026, in Winsen mehrfach aufgefallen. Gegen 11:30 Uhr hatte er nach Zeugenangaben einem noch unbekannten Mann vor dem Bahnhof mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Verletzte hatte sich jedoch vor Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizei entfernt. Gegen den stark alkoholisierten 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rund zwei Stunden später wurde die Polizei dann zum Krankenhaus Winsen gerufen. Dort war der 40-Jährige zwischenzeitlich mit einem Rettungswagen eingeliefert worden. Im Bereich der Notaufnahme fing er plötzlich an, Gegenstände gegen die Rettungswagen zu werfen. Einer 39-jährigen Frau verpasste er einen Kopfstoß. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Nach Begutachtung durch einen Arzt wurde der 40-jährige aufgrund seines psychischen Zustandes in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Winsen - Tageswohnungseinbruch

An der Straße Hoopter Elbdeich kam es am Mittwoch, 4.3.2026, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 8:40 Uhr und 18 Uhr brachen die Täter einen Fensterflügel auf und gelangten hierdurch in das Haus. Sie erbeuteten mehrere Elektronikgeräte und flüchteten unbemerkt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:08

    POL-WL: Geldbörse gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - In Gegenverkehr gefahren

    Buchholz (ots) - Geldbörse gestohlen Eine 84-jährige Frau ist am Dienstag, 03.03.2026, von Dieben bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit zwischen 13:45 und 14:00 Uhr im Aldi-Markt am Sprötzer Weg unterwegs. Den Tätern gelang es, unbemerkt den Reißverschluss der Handtasche zu öffnen und das Portemonnaie zu entnehmen. Erst an der Kasse stellte die 84-Jährige ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:03

    POL-WL: Themenabend zur Einbruchsprävention am 05.03.2026, 19:00 Uhr

    Neu Wulmstorf (ots) - Nachdem die Fälle von Wohnungseinbrüchen im Landkreis Harburg über die Corona-Zeit deutlich gesunken waren, sind die Zahlen in den Folgejahren wieder angestiegen. Dabei hat ein Haus- oder Wohnungseinbruchdiebstahl für die Geschädigten nicht nur materielle, sondern oft auch psychische Folgen. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, mit den richtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren