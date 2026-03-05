Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 90-Jährige bestohlen ++ Winsen - Zwangseinweisung nach Körperverletzung ++ Winsen - Tageswohnungseinbruch

Buchholz (ots)

90-Jährige bestohlen

Eine 90-jährige Frau ist gestern, 4.3.2026, von Unbekannten bestohlen worden. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr war die Frau im Innenstadtbereich unterwegs. Die Täter entwendeten die Geldbörse, die die Frau in einem am Arm getragenen Beutel mit sich führte. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Frau hatte das Geld kurz zuvor bei ihrer Bankfiliale in der Poststraße abgehoben. Möglicherweise ist sie dabei schon von den Tätern beobachtet worden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Winsen - Zwangseinweisung nach Körperverletzung

Ein 40-jähriger Mann ist gestern, 4.3.2026, in Winsen mehrfach aufgefallen. Gegen 11:30 Uhr hatte er nach Zeugenangaben einem noch unbekannten Mann vor dem Bahnhof mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Verletzte hatte sich jedoch vor Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizei entfernt. Gegen den stark alkoholisierten 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rund zwei Stunden später wurde die Polizei dann zum Krankenhaus Winsen gerufen. Dort war der 40-Jährige zwischenzeitlich mit einem Rettungswagen eingeliefert worden. Im Bereich der Notaufnahme fing er plötzlich an, Gegenstände gegen die Rettungswagen zu werfen. Einer 39-jährigen Frau verpasste er einen Kopfstoß. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Nach Begutachtung durch einen Arzt wurde der 40-jährige aufgrund seines psychischen Zustandes in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Winsen - Tageswohnungseinbruch

An der Straße Hoopter Elbdeich kam es am Mittwoch, 4.3.2026, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 8:40 Uhr und 18 Uhr brachen die Täter einen Fensterflügel auf und gelangten hierdurch in das Haus. Sie erbeuteten mehrere Elektronikgeräte und flüchteten unbemerkt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell