FW-OB: PKW-Brand auf der A42 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Oberhausen (ots)

Am heutigen Vormittag ist es auf der BAB 42 zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 10:15 Uhr geriet ein Pkw in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Oberhausen Centro und Bottrop Süd während der Fahrt in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der Fahrer während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum und lenkte das Fahrzeug umgehend auf den Standstreifen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem vorderen Fahrzeugbereich und griffen auf den ganzen PKW über. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die alarmierten Einheiten der Feuerwehr der Oberhausen traf wenige Minuten später an der Einsatzstelle ein und leitete umgehend die Brandbekämpfung unter Atemschutz ein. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Während der Löscharbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, was zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen führte.

Nach rund einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte im Einsatz. Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Die Polizei hierzu hat die Ermittlungen aufgenommen. (HB)

