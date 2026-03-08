Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 06.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Seevetal (Maschen) - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am 07.03.2026 wurde in den frühen Abendstunden ein 69-jähriger Mann mit unsicherer Fahrweise in Maschen gemeldet. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Mann aus Seevetal eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille aufwies. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Neben einer Blutentnahme wurden gegen den Mann entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

BAB 39, RF Hamburg, AS Winsen Ost - Autofahrer nach Reifenplatzer verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Oyten die BAB39, RF Hamburg mit seinem Pkw als an dem Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Winsen Ost und West ein Reifen platzte. Nachdem der Pkw mehrfach mit den Schutzplanken kollidierte, kam das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die BAB 39 zeitweise vollständig gesperrt werden.

BAB 7, RF Hamburg, AS Garlstorf - Autofahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

Am Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Maschen einen 28-jährigen Autofahrer, welcher gleich mehrfach versuchte die Beamten zu täuschen. Zunächst konnten die Polizeibeamten feststellen, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war der Pkw weder angemeldet noch versichert. Als der 28-jährige Autofahrer aus Moldau anschließend ein Foto von seinem Führerschein vorzeigte, stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte.

Neben diversen Strafverfahren wurden die Weiterfahrt untersagt sowie die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

BAB 39, RF Lüneburg, AS Winsen West - Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam es auf der BAB 39, RF Lüneburg, Höhe AS Winsen West zu einem schweren Auffahrunfall. Der 39-jährige Autofahrer aus dem LK Celle kollidierte nach einem Fahrstreifenwechsel mit einem 22-jährigen Motorradfahrer aus Seevetal. Während der Motorradfahrer durch den Aufprall von seiner Maschine geschleudert wurde, wurde das Motorrad unter dem Pkw eingeklemmt und bis zum Stillstand mitgeschliffen. Der Motoradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung des Autofahrers von 2,43 Promille feststellen. Neben einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins wurden diverse Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Tostedt - Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Eichenbrook 2 auf. Anschließend durchsuchten die Täter die ganze Wohnung und verließen diese mit unbekanntem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Buchholz i.d.N. - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

In der Samstagnacht hebelten unbekannte Täter ein kleines Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße 'In den Bergen' auf und drangen in das Objekt ein. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Haus und verließen dieses durch ein anderes Fenster mit unbekanntem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Asendorf - Autofahrer beschädigt Gartenmauer und flüchtet anschließend vom Unfallort

Am Samstag zwischen 14:00 und 15:30 Uhr kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit der Gartenmauer des Geschädigten in der Jesteburger Straße 1 in 21271 Asendorf und fuhr anschließend davon ohne den Schaden zu melden in unbekannte Richtung davon. Durch die Kollision ist ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Winsen Tel.: 04171/796115).

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell