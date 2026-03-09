Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Exhibitionist am See ++ Tostedt - Einbruch in Lagerhalle ++ Winsen - Scheibe eingeschlagen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Exhibitionist am See

Am Sonntag, 8.3.2026, gegen 17:50 Uhr, ist ein unbekannter Mann am See im großen Moor als Exhibitionist aufgefallen. Eine 68-jährige Spaziergängerin hatte den See umrundet, als ihr auf der Nordseite plötzlich ein nackter Mann abseits des Weges aufgefallen war. Der Mann drehte sich zu der Frau und manipuliert an seinem Geschlechtsteil, während sie ihren Weg fortsetzte. Am Parkplatz angekommen, sprach die Frau andere Passanten an, die den Mann jedoch nicht mehr antrafen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Der Unbekannte war zwischen 60 und 70 Jahren alt, circa 170 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug graues schütteres Haupthaar, keinen Bart und keine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Tostedt - Einbruch in Lagerhalle

An der Harburger Straße sind Diebe am Sonntag, 8.3.2026, gegen kurz nach 2 Uhr, in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Täter hatten dazu das Tor gewaltsam geöffnet und anschließend mehrere Räume in der Halle aufgebrochen und durchsucht. Sie erbeuteten mehrere Elektrogeräte.

Winsen - Scheibe eingeschlagen

In der Zeit zwischen Samstag, 7.3.2026, 10 Uhr und Sonntag, 7:20 Uhr, kam es am Sperberweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter versuchten zunächst, eine Balkontür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe ein und betraten hierdurch die Räumlichkeiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell