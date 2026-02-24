PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in zwei Vereinsheime in Elmlohe und Ringstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht von Sonntag auf Montag (22./23.02.2026) kam es zu zwei Einbrüchen in die Vereinsheime des TSV Elmlohe und des TSV Ringstedt. Im Vereinsheim in Elmlohe wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (04743 9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:28

    POL-CUX: Zwei Verkehrskontrollen - diverse Delikte

    Cuxhaven (ots) - Geestland/BAB27. Am Montag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw Opel die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Das Fahrzeug wurde an der Anschlussstelle Neuenwalde durch Beamte der Polizei Geestland kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem genutzten Pkw gehörten und dieser nicht zugelassen war. Hagen im Bremischen. Gegen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:59

    POL-CUX: Alkoholisiert unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt/Hollen. Am gestrigen Sonntagmorgen (22.02.2026) wurde gegen 08:10 Uhr ein 34-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Straße Hollenerkamp kontrolliert. Während der Kontrolle wurde unter anderem Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren