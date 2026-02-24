POL-CUX: Einbrüche in zwei Vereinsheime in Elmlohe und Ringstedt - Zeugenaufruf
Cuxhaven (ots)
Geestland. In der Nacht von Sonntag auf Montag (22./23.02.2026) kam es zu zwei Einbrüchen in die Vereinsheime des TSV Elmlohe und des TSV Ringstedt. Im Vereinsheim in Elmlohe wurde unter anderem Bargeld entwendet.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (04743 9280) zu melden.
