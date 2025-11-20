PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Rüttelplatten von Baustelle entwendet - #polsiwi

Erndtebrück (OT Birkefehl) (ots)

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle an der Birkefehler Straße in Erndtebrück zwei Rüttelplatten gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.11.2025) unterwegs und suchten die Örtlichkeit auf. Bei den Maschinen handelt es sich um Exemplare des Herstellers Bomag.

Der Beuteschaden liegt bei über 25.000 Euro. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Rüttelplatten ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei in Bad Berleburg unter der 02751/909-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

