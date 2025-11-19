Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hinweise auf mehrere Taten: Polizei stoppt Fahrzeug mit Ladendieben - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Erndtebrück ist am Dienstagnachmittag (18.11.2025) die Polizei alarmiert worden.

Vor Ort teilten Zeugen den Beamten mit, dass ein Mann und eine Frau kurz zuvor im betroffenen Laden im Mühlenweg aufgefallen waren und anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet sind.

Die Polizisten begaben sich umgehend in die Fahndung und konnten den PKW in der gleichen Straße anhalten. Im Auto saßen ein 20-Jähriger sowie eine 21-Jährige. Beide Personen konnten anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt identifiziert werden.

Bei der Durchsuchung des PKW ergaben sich Hinweise auf insgesamt vier Ladendiebstähle in verschiedenen Supermärkten in Erndtebrück und Bad Berleburg. Augenscheinlich hatten es die Diebe auf Kaffee und Parmesankäse abgesehen. Die Polizisten fanden Käse im Wert von über 300 Euro und Kaffee im Wert von über 100 Euro im Kofferraum. Die Beute konnte mehreren Supermärkten zugeordnet werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kamen die beiden Personen zunächst mit zur Wache nach Siegen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

