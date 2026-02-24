Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrskontrollen - diverse Delikte

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am Montag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw Opel die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Das Fahrzeug wurde an der Anschlussstelle Neuenwalde durch Beamte der Polizei Geestland kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem genutzten Pkw gehörten und dieser nicht zugelassen war.

Hagen im Bremischen. Gegen 17:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Bremerhavener im Bereich der Straße Börsten in Hagen kontrolliert. Sein Pkw war ebenfalls nicht zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Dazu hatte er keine Fahrerlaubnis.

Gegen beide Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

