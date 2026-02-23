PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand in Bad Bederkesa (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bederkesa. Am gestrigen Sonntagabend (22.02.2026) befuhr eine 52-jährige Geestländerin mit ihrem VW Caddy die Landesstraße 119 zwischen den Kreisverkehren in Bad Bederkesa. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ihr Fahrzeug und Brand. Die Frau konnte ihren PKW noch rechtzeitig abstellen und diesen verlassen.

Durch das Feuer wurde der PKW vollständig zerstört. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

