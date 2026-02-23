PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Osterbruch und Otterndorf - Fahrzeugführerin leicht verletzt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Osterbruch. Am heutigen Montagnachmittag (23.02.2026) kam es gegen 16:35 Uhr auf der Straße Scholien zwischen Osterbruch und Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Otterndorferin kam hierbei mit ihrem PKW aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletztungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW wurde im Bereich der Fahrzeugfront massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall war die Kreisstraße kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

