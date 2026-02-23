Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines leerstehenden Resthofes in Bülkau - Jugendliche unter Tatverdacht (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Bülkau. In der Nacht zu Sonntag (22.02.2026) geriet gegen 00:40 Uhr der Dachstuhl eines leerstehenden Resthofes in der Straße Oberreihe in Bülkau in Brand. Im Objekt war unter anderem Heu gelagert. Trotz sofortiger Löscharbeiten brannte das Objekt vollständig nieder. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Vor Ort wurden zwei angetroffene Jugendliche (13 und 14 Jahre alt) schnell verdächtig den Brand verursacht zu haben. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

