POL-CUX: Polizeiberichte für den Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Cadenberge - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei gegen 02:25 Uhr einen Pkw in der Bahnhofstraße in Cadenberge. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Cuxhaven unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) ermittelt.

Hemmoor - Verkehrsunfall

Am Freitagvormittag kam es gegen 10:33 Uhr in der Schützenstraße in Hemmoor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Elektrokleinstfahrzeug. Ein 69-jähriger Hemmoorer beabsichtigte, von der Ringstraße nach rechts in die Schützenstraße einzubiegen. Dabei übersah er eine 73-jährige Frau, die mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (Krankenfahrstuhl) den dortigen Fußweg aus Richtung Zentrum befuhr und bevorrechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine Behandlung in einem Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Hemmoor - Fahrraddiebstahl in Hemmoor aufgeklärt

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr in der Hauptstraße in Hemmoor zu einem Fahrraddiebstahl.

Ein zunächst unbekannter Täter entwendete ein unverschlossenes Mountainbike, das an einer Grundstückseinfahrt abgestellt war. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Fahrrad jedoch in örtlicher und zeitlicher Nähe wiedererkannt und der mutmaßliche Täter angesprochen werden. In der Folge wurde die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten trafen den Beschuldigten vor Ort an. Dieser räumte die Tat ein. Das Fahrrad konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Hemmoor - Zeugenaufruf nach Kfz-Rennen mit Unfall

Am Samstagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 73 in Höhe Hemmoor zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen illegalen Kraftfahrzeugrennen stehen könnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeugführer die B73 aus Richtung Cadenberge kommend in Fahrtrichtung Hemmoor. Zeugen berichteten, dass sich beide Fahrzeuge zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gegenseitig mehrfach überholt hätten. Im Zuge eines Überholvorgangs kam es beim Wiedereinscheren eines der Fahrzeuge zu einer seitlichen Berührung mit dem anderen Pkw. Beide Fahrzeuge kamen anschließend zum Stillstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufgrund der Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Führerscheine beider Fahrzeugführer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Fahrzeuge verblieben zunächst vor Ort. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die zur Unfallzeit im Gegenverkehr unterwegs waren und ausweichen mussten, sich als Zeugen zu melden. Auch weitere Personen, die Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer 04771 / 607-0 entgegen.

