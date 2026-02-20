Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer auf der BAB ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs - Beifahrer per Haftbefehl gesucht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Wehden/BAB27. Am gestrigen (19.02.2026) gegen 19:00 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen VW Touran zu kontrollieren. Dieser war auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt in Richtung Cuxhaven unterwegs. Die polizeilichen Anhaltezeichen wurden zunächst missachtet. Der Touran konnte schließlich in der Ortschaft Wehden angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer aus Lamstedt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorhanden. Dem jungen Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Bei der Kontrolle wurde zudem der Beifahrer überprüft. Der 46-jährige aus Bremerhaven wurde per Haftbefehl gesucht. Da er den sogenannten haftbefreienden Betrag der Ersatzfreiheitsstrafe nicht entrichten konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

