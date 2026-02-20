PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (19.02.2026) kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Unfall auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven. Auf Höhe des Brockesweges musste eine 40-jährige Cuxhavenerin mit ihrem PKW verkehrsbedingt bremsen. Augenscheinlich übersah ein 49-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW diesen Umstand und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der PKW des Unfallverusachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

