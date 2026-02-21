Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 21.02.2026

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Fahren ohne Versicherungsschutz

Loxstedt/BAB27. Am Freitag, 20.02.2026, wurde gegen 11:45 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Geestland auf der Autobahn 27 im Bereich Stotel ein Transporter mit einem Reifenschaden angetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass für den PKW kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen entsiegelt. Gegen den 39-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Loxstedt/BAB27. Am Freitag, 20.02.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland gegen 15:45 Uhr einen PKW auf dem Autobahnparkplatz Nesse. Hier wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrzeugführer aus Loxstedt nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Loxstedt/BAB27. Am Samstag, 21.02.2026, wurde in den frühen Morgenstunden gegen 05:00 ein 31-jähriger aus Varel mit seinem PKW im Bereich der Autobahn 27 auf dem Autobahnparkplatz Nesse kontrolliert. Hier konnte festgestellt werden, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Bereich PK Schiffdorf

Fahren ohne Versicherungsschutz

Stotel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Burgstraße stellten die Beamten der Polizei Schiffdorf am Abend des 20.02.2026 fest, dass ein Pkw Hyundai ohne den erforderlichen Versicherungsschutz geführt wurde. Der 49-jährige Fahrer konnte auch nach geraumer Zeit den angeblichen Versicherungsnachweis nicht erbringen, sodass er seinen Pkw mit den zuvor polizeilich entsiegelten Kennzeichen stehen lassen musste.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell