Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Bedrohung mit Tierabwehrpistole+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Moritzstraße,

Sonntag, 08.02.2026, 13:50 Uhr

(mm) Am Sonntagmittag kam es in der Moritzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, wobei eine Person einen Tierabwehrpistole mitführte. Gegen 13:50 Uhr kam es zwischen einem Fahrradfahrer und zwei Fußgängern zu einem Streit über die Nutzung des Gehweges. In diesem Zusammenhang schritt ein bis dahin unbeteiligter Wiesbadener ein, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen diesem und dem Fahrradfahrer kam. Im weiteren Verlauf bedrohte der Fahrradfahrer die drei Kontrahenten mit einer legal mitgeführten Tierabwehrpistole, welche sich jedoch während der Drohhandlung im Holster befand. Die unmittelbar nach der Alarmierung eintreffenden Streifen konnten den Beschuldigten noch am Tatort fest- und die Tierabwehrpistole sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wiesbadener Kriminalpolizei geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611/345-0 zu melden.

