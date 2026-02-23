PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Hollen. Am gestrigen Sonntagmorgen (22.02.2026) wurde gegen 08:10 Uhr ein 34-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Straße Hollenerkamp kontrolliert. Während der Kontrolle wurde unter anderem Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren