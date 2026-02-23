Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Hollen. Am gestrigen Sonntagmorgen (22.02.2026) wurde gegen 08:10 Uhr ein 34-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Straße Hollenerkamp kontrolliert. Während der Kontrolle wurde unter anderem Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell