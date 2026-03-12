PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Geld

Bad Schwalbach (ots)

Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Geld, Idstein, Dienstag, 10.03.2026 bis Mittwoch, 11.03.2026

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde eine Seniorin aus Idstein Opfer von falschen Bankmitarbeitern. Sowohl am Dienstag, als auch am Mittwoch erhielt die Dame mehrere Anrufe eines angeblichen IT-Mitarbeiters ihrer Hausbank. Über eine geschickte Gesprächsführung erzielten die dreisten Unbekannten, dass die Dame eine größere Überweisung auf ein fremdes Konto legitimierte.

Es gilt:

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell