POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.03.2026
Wolfenbüttel (ots)
84-Jähriger fuhr durch eine Baustelle
Wolfenbüttel, Alter Holzweg, 04.03.2026 gegen 10:15 Uhr
Ein 84-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Baustellenbereich in der Straße "Alter Holzweg". Die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art war jedoch zu dem Zeitpunkt verboten. Ein Bauarbeiter machte den Pkw-Fahrer daher mit Handzeichen darauf aufmerksam. Dieser hielt daraufhin an, setzte seine Fahrt jedoch mit Kopfschütteln fort. Dabei touchierte er den 20-jährigen Bauarbeiter leicht am Oberschenkel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten/-innen angetroffen werden. Gegen den 84-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Hinzu kam ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichtbeachtens des bestehenden Verkehrsverbots.
