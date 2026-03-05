PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

84-Jähriger fuhr durch eine Baustelle

Wolfenbüttel, Alter Holzweg, 04.03.2026 gegen 10:15 Uhr

Ein 84-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Baustellenbereich in der Straße "Alter Holzweg". Die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art war jedoch zu dem Zeitpunkt verboten. Ein Bauarbeiter machte den Pkw-Fahrer daher mit Handzeichen darauf aufmerksam. Dieser hielt daraufhin an, setzte seine Fahrt jedoch mit Kopfschütteln fort. Dabei touchierte er den 20-jährigen Bauarbeiter leicht am Oberschenkel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten/-innen angetroffen werden. Gegen den 84-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Hinzu kam ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichtbeachtens des bestehenden Verkehrsverbots.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:42

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.03.2026

    Schöppenstedt, Schladen (ots) - Coffee with a Cop Schöppenstedt, Markt 3, 06.03.2026 von 09:30 bis 12:30 Uhr Schladen, Hermann-Müller-Straße 1-2, 06.03.2026 von 09:30 bis 12:30 Uhr Einladung zu "Coffe with a Cop". Interessierte haben die Möglichkeit bei einer Tasse Kaffee mit den Polizeibeamtinnen und -beamten in Schöppenstedt und in Schladen ins Gespräch zu ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:50

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Unfallflucht auf Parkplatz in Salzgitter-Bad - Zeugen gesucht. Salzgitter, Bad, Gittertor, 25.02.2026. In der Zeit zwischen 07:40 Uhr bis 08:15 Uhr wurde ein abgestellter Pkw Tiguan im Verlaufe eines Verkehrsunfalls von einem noch nicht ermittelten Fahrzeug touchiert. Ein grauer VW Tiguan mit WF-Kennzeichen wurde im Bereich der vorderen linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren