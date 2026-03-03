Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.03.2026.

Salzgitter (ots)

Unfallflucht auf Parkplatz in Salzgitter-Bad - Zeugen gesucht.

Salzgitter, Bad, Gittertor, 25.02.2026.

In der Zeit zwischen 07:40 Uhr bis 08:15 Uhr wurde ein abgestellter Pkw Tiguan im Verlaufe eines Verkehrsunfalls von einem noch nicht ermittelten Fahrzeug touchiert.

Ein grauer VW Tiguan mit WF-Kennzeichen wurde im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen steht die Beschädigung möglicherweise im Zusammenhang mit einem roten Opel Corsa mit getönten hinteren Fahrzeugscheiben.

Der gesuchte Pkw befuhr den Parkplatz nach Zeugenangaben mit zügiger Geschwindigkeit und flüchtete unmittelbar nach der Kollision wieder vom Unfallort.

Der Parkplatz befindet sich zwischen einer Hausarztpraxis und einer Firma für Sanitär- und Heizungsbedarf.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Kennzeichen oder zu einem Kennzeichenfragment des roten Opel Corsa geben können, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 in Verbindung zu setzen.

