Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.03.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad (ots)

E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Salzgitter-Bad, 28.02.2026, gegen 21:50 Uhr In der Heinrich-Ahrens-Straße wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer von Polizeibeamten des hiesigen Polizeikommissariats kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich deutliche Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC.

Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel im Straßenverkehr eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Salzgitter-Bad, 01.03.2026, 00:10 Uhr - 00:30 Uhr Im genannten Tatzeitraum wurden im Bereich Wiesenstraße/Bismarckstraße in Salzgitter-Bad an zwei Kraftfahrzeugen jeweils die Reifen mutwillig zerstochen.

Zeuginnen und Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter-Bad
Senyk, PK
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

