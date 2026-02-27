PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 27.02.2026: Betrugsversuch durch vermeintliche Handwerker

Peine (ots)

Am 26.02.2026 gegen 17:10 Uhr klingelten drei bislang unbekannte Männer an einem Einfamilienhaus in der Straße "Weißestiegsfeld" in Mehrum. Zunächst boten sie an die angeblich fehlerhafte Regenrinne am Haus zu reparieren. Obwohl die Bewohnerin das Angebot deutlich ablehnte, begannen die "Handwerker" die Regenrinne am vorderen Teil des Hauses zu demontieren. Erst auf unmissverständliche Ansprache und die Ankündigung die Polizei zu rufen, brachen sie die Arbeiten ab und entfernten sich sehr schnell vom Grundstück. Dabei nutzen sie einen weißen, geschlossenen Transporter mit Dachgepäckträger und einer darauf befestigten Leiter. Die Polizei in Ilsede bittet um Hinweise zum Fahrzeug unter 05172 37075-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
