POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.02.2026

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 24.02.2026 von 18:00 Uhr bis 25.02.2026, 05:45 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude zu verschaffen. Dafür betrat die Täterschaft den Innenhof des Hauses und versuchte vergeblich über die verschlossene Zugangstür ins Bürogebäude zu gelangen. Außerdem urinierte die Täterschaft vor die Zugangstür und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei führte eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durch und leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

