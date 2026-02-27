PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Cybertrading

Wolfenbüttel, 01.11.2026 bis 26.02.2026

Ein Wolfenbütteler investierte in vermeintliche Aktien und verlor sein Erspartes. Im November 2025 erhielt der Mann über einen Messenger eine Nachricht mit Werbung für einen Aktienhandel mit hohen Gewinnversprechen. Daraufhin investierte er zunächst einen niedrigen vierstelligen Betrag und im späteren Verlauf weitere höhere Geldbeträge. Das Geld überwies der Wolfenbütteler auf verschiedene, teils nicht deutsche Konten. Über eine App wurden dem Mann hohe, vielversprechende Dividenden angezeigt. Als er sich das Geld auszahlen wollte, wurden für die Auszahlung 10.000 Euro gefordert. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei rät:

Investieren Sie lediglich über seriöse sowie offizielle Börsen und Handelsplattformen, nicht über einen Messenger Kontakt. Prüfen Sie vorher, um was für eine Plattform oder Unternehmen es sich handelt. Befindet sich der Firmensitz im Ausland, kann dies bereits ein Indiz für eine fragwürdige Investition sein. Überweisungen an verschiedene private Konten sind unüblich für eine seriöse Investition. Zudem werden häufig sehr hohe Gewinne versprochen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie vor der Investition bei der Verbraucherschutzzentrale nachfragen und das Angebot prüfen lassen

Nähere Infos unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:18

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.02.2026

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Versuchter Einbruch in Bürogebäude Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 24.02.2026 von 18:00 Uhr bis 25.02.2026, 05:45 Uhr Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude zu verschaffen. Dafür betrat die Täterschaft den Innenhof des Hauses und versuchte vergeblich über die verschlossene ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:24

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.02.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall Wolfenbüttel, Grüner Platz, 24.02.2026 gegen 12:30 Uhr Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein Pkw beim Abbiegen von einem Grundstück auf die Fahrbahn einen geparkten Pkw streifte. Dieser war auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Nach dem Unfall stoppte die Fahrerin ihren Pkw kurzzeitig, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren