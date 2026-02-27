Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Cybertrading

Wolfenbüttel, 01.11.2026 bis 26.02.2026

Ein Wolfenbütteler investierte in vermeintliche Aktien und verlor sein Erspartes. Im November 2025 erhielt der Mann über einen Messenger eine Nachricht mit Werbung für einen Aktienhandel mit hohen Gewinnversprechen. Daraufhin investierte er zunächst einen niedrigen vierstelligen Betrag und im späteren Verlauf weitere höhere Geldbeträge. Das Geld überwies der Wolfenbütteler auf verschiedene, teils nicht deutsche Konten. Über eine App wurden dem Mann hohe, vielversprechende Dividenden angezeigt. Als er sich das Geld auszahlen wollte, wurden für die Auszahlung 10.000 Euro gefordert. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei rät:

Investieren Sie lediglich über seriöse sowie offizielle Börsen und Handelsplattformen, nicht über einen Messenger Kontakt. Prüfen Sie vorher, um was für eine Plattform oder Unternehmen es sich handelt. Befindet sich der Firmensitz im Ausland, kann dies bereits ein Indiz für eine fragwürdige Investition sein. Überweisungen an verschiedene private Konten sind unüblich für eine seriöse Investition. Zudem werden häufig sehr hohe Gewinne versprochen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie vor der Investition bei der Verbraucherschutzzentrale nachfragen und das Angebot prüfen lassen

Nähere Infos unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/

