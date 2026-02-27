PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.02.2026

Börßum (ots)

Verkehrsunfallflucht

Börßum, Hauptstraße, Parkplatz einer Arztpraxis, 26.02.2026 um 16:15 Uhr

Eine 59-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw einen Parkplatz, als es zu einem Unfall kam. Ein weißer Kleinwagen touchierte ihren Pkw hinten links. Die Fahrerin dieses weißen Kleinwagens stieß beim Rückwärtsfahren mit dem Heck gegen den Pkw der 59-Jährigen. Die Fahrerin wurde auf etwa 80 Jahre geschätzt und mit kurzen, grauen Haaren beschrieben. Nachdem die 59-Jährige die Frau auf den Unfall aufmerksam gemacht hatte, gab diese an, ihren Pkw wieder einzuparken und im Anschluss die Personalien auszutauschen zu wollen. Doch die Frau setzte stattdessen ihre Fahrt fort und fuhr vom Parkplatz auf die Hauptstraße und schließlich in Richtung Heiningen davon. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 929660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

