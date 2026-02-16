Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann von zwei Räubern leicht verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub mit einem Leichtverletzten am Freitagabend, 13. Februar 2026, sucht die Polizei Zeugen. Ein 35-jähriger Mann hielt sich gegen 18 Uhr in Horst, vermutlich im Bereich der Markenstraße, auf. Dort sei der Gelsenkirchener von zwei unbekannten Männern in einen Hauseingang gezogen und mehrfach geschlagen worden. Anschließend hätten ihm die Angreifer Bargeld entwendet und seien dann geflüchtet. Der leichtverletzte 35-Jährige habe sich anschließend zu seiner Wohnanschrift begeben, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die sucht nun nach den Tätern, die lediglich mit dunklen Haaren beschrieben werden konnten. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, melden sich bitte telefonisch unter 0209 365 8120 oder unter 0209 365 8240 bei der Polizei.

