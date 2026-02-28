POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.02.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.02.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn 38228 Salzgitter, Bahnhof Salzgitter-Immendorf, Am Berghof 39, Tatzeit 28.02.2026, 01:35 Uhr Im Nahbereich des Bahnhofs Salzgitter-Immendorf nahmen mehrere Bewohner einen lauten Knall wahr und teilten dies per Notruf der Regionalleitstelle Braunschweig mit. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort feststellen, dass der dortige Fahrkartenautomat zerstört wurde. Der Sachschaden wird bislang auf ca. 30.000EUR geschätzt. Der oder die Täter konnten vor Eintreffen der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen in unbekannte Richtung flüchten. Derzeit liegen auch keine Täterhinweise vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 05341/18970 bei der Polizei Salzgitter zu melden.

Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kaufland, Albert-Schweitzer-Straße 1 Tatzeit 27.02.2026, 19:20 Uhr Der bislang unbekannte männliche Beschuldigte und das spätere männliche Opfer geraten an der Kasse in der Kaufland-Filiale in Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf beleidigt der Beschuldigte das Opfer, bedrohte ihn unter Vorhalt eines Messers und warf eine Glasflasche in dessen Richtung, wodurch das Opfer leicht an der Hand verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Beschuldigte aus der Filiale in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Brand eines Schuppens und eines Gartenhauses Kleingartenverein 38226 Salzgitter, Westfalenstraße 42, KGV Zum Heimatteil e.V. Brandzeit: 27.02.2026, 12:15 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Holzschuppen in dem KGV in Vollbrand. Das Feuer schlug auf das Dach des angrenzenden Gartenhauses über. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter und den freiwilligen Feuerwehren Salzgitter-Lebenstedt und Sauingen gelöscht. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Eine Brandermittlung wurde eingeleitet.

