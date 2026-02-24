Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung in Tiefgarage
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Sonntag, 22.02.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 23.02.2026, 08.00 Uhr, kam es im Bereich der Tiefgarage in Altenkirchen, Schloßplatz, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter an einer Außentür zur Tiefgarage einen Türgriff vollständig ab. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
