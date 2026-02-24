PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigungen auf Kita-Gelände

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Freitag, 20.02.2026, 17.00 Uhr, bis Samstag, 21.02.2026, 12.00 Uhr, kam es auf dem Außengelände einer Kindertagesstätte in Hamm (Sieg), Auf der Struth, zu Sachbeschädigungen an Spielgeräten. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

