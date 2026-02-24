Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigungen auf Kita-Gelände
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Freitag, 20.02.2026, 17.00 Uhr, bis Samstag, 21.02.2026, 12.00 Uhr, kam es auf dem Außengelände einer Kindertagesstätte in Hamm (Sieg), Auf der Struth, zu Sachbeschädigungen an Spielgeräten. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell