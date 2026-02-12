PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

Baumholder (ots)

Am 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in Baumholder, Hauptstraße Höhe Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde womöglich ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei Baumholder unter 06783-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertusstr. 1
55774 Baumholder

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

