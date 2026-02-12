POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

Baumholder, Hauptstrasse (ots) - Am Dienstag, 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich der Hauptstrasse Baumholder in Fahrtrichtung Kuseler Strasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem rechten Aussenspiegel den linken Aussenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Dabei klappte der Aussenspiegel seines Fahrzeuges ein. Am heutigen Tage stellte der Unfallverursacher einen Schaden am Aussenspiegel seines PKW fest, ...

mehr