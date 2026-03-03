POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.03.2026: Motorradfahrer bei Unfall verletzt
Peine (ots)
Gegen 16:30 Uhr am 02.03.2026 ist ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war auf der K69 zwischen Meerdorf und Duttenstedt unterwegs, als er von einem 32-jährigen BMW-Fahrer übersehen wurde. Der Autofahrer wollte nach links auf die K69 abbiegen und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer. Der 37-Jährige wurde mit dem Verdacht auf einen Armbruch und verschiedenen Prellungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Sowohl das Auto, als auch das Motorrad sind beim Aufprall beschädigt worden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell