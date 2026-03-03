Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.03.2026: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Peine (ots)

Gegen 16:30 Uhr am 02.03.2026 ist ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war auf der K69 zwischen Meerdorf und Duttenstedt unterwegs, als er von einem 32-jährigen BMW-Fahrer übersehen wurde. Der Autofahrer wollte nach links auf die K69 abbiegen und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer. Der 37-Jährige wurde mit dem Verdacht auf einen Armbruch und verschiedenen Prellungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Sowohl das Auto, als auch das Motorrad sind beim Aufprall beschädigt worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell