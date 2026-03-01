PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.03.2026: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Lebenstedt, Industriestraße Nord, 28.02.2026, 14:40 Uhr

Am Samstagnachmittag befuhr eine Streife der Polizei Salzgitter die Industriestraße Nord als ihnen ein grauer Skoda auffiel. Die Beamten führten daraufhin eine Verkehrskontrolle bei dem 21-jährigen Fahrer durch. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ebenso gab er an, dass er in den letzten Tagen Drogen konsumiert habe, was den Verdacht nahelegt, dass er das Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel führte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Einsatzführerin, Spilker, PK'in
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren