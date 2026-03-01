Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.03.2026: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Lebenstedt, Industriestraße Nord, 28.02.2026, 14:40 Uhr

Am Samstagnachmittag befuhr eine Streife der Polizei Salzgitter die Industriestraße Nord als ihnen ein grauer Skoda auffiel. Die Beamten führten daraufhin eine Verkehrskontrolle bei dem 21-jährigen Fahrer durch. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ebenso gab er an, dass er in den letzten Tagen Drogen konsumiert habe, was den Verdacht nahelegt, dass er das Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel führte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell